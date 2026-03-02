ЦАХАЛ заявила, что атаковала более 70 объектов "Хезболлы" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала более 70 объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана, включая склады с оружием и ракетные установки, сообщила армейская пресс-служба.

Ливанское проиранское движение "Хезболлах" 28 февраля объявило о полной солидарности с Ираном - его властями и народом, - после чего нанесло серию ударов по израильской территории. В ответ на это Армия обороны Израиля атаковала военные объекты движения в Ливане.