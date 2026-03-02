Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана - РИА Новости, 02.03.2026
16:51 02.03.2026 (обновлено: 16:55 02.03.2026)
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана - РИА Новости, 02.03.2026
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам военной инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, ливан, сша, хезболла, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, США, Хезболла, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана

ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам военной инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана, сообщила пресс-служба армии.
"ЦАХАЛ начала наносить удары по террористическим объектам "Хезболлах" на территории Ливана", - говорится в сообщении.
ЦАХАЛ заявила, что за сутки атаковала около 30 объектов в Ливане
В миреЛиванСШАХезболлаИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
