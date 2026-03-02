https://ria.ru/20260302/tsakhal-2077945091.html
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана - РИА Новости, 02.03.2026
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам военной инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 02.03.2026
ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам "Хезболлы" на территории Ливана
ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по объектам "Хезболлы" в Ливане