Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об уничтожении ячейки иранских активистов - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 02.03.2026 (обновлено: 16:22 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/tsakhal-2077931748.html
ЦАХАЛ заявила об уничтожении ячейки иранских активистов
ЦАХАЛ заявила об уничтожении ячейки иранских активистов - РИА Новости, 02.03.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении ячейки иранских активистов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ячейке иранских активистов, которые готовились к атаке по израильским военным, сообщила в понедельник пресс-служба РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:07:00+03:00
2026-03-02T16:22:00+03:00
в мире
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
https://ria.ru/20260302/filippo-2077930028.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
ЦАХАЛ заявила об уничтожении ячейки иранских активистов

ЦАХАЛ заявила о ликвидации иранских активистов, готовившихся атаковать военных

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ячейке иранских активистов, которые готовились к атаке по израильским военным, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Самолеты ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили ячейку боевиков иранского режима, которые готовились атаковать силы ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Во Франции выступили с призывом из-за удара США по Ирану
Вчера, 16:02
 
В миреИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала