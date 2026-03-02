https://ria.ru/20260302/tsakhal-2077918939.html
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлах". РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:21:00+03:00
2026-03-02T15:21:00+03:00
2026-03-02T15:33:00+03:00
израиль
бейрут
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлы"
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлы" Макледа