Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлы" - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 02.03.2026 (обновлено: 15:33 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/tsakhal-2077918939.html
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлы"
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлы" - РИА Новости, 02.03.2026
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлах". РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:21:00+03:00
2026-03-02T15:33:00+03:00
хезболла
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_fc3a20e3af5afb848385430c2fe6a492.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_c5904e375400f1f5e233c7c6f5615385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хезболла, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, бейрут, армия обороны израиля (цахал)
Хезболла, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Бейрут, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлы"

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлы" Макледа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию в Бейруте главы штаба разведки "Хезболлах".
"Армия обороны Израиля подтверждает, что в результате точечного удара в Бейруте прошлой ночью (в воскресенье) был ликвидирован... Хусейн Маклед, который занимал должность главы разведывательного штаба "Хезболлах", - говорится в заявлении ЦАХАЛ для прессы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
ХезболлаИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаБейрутАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала