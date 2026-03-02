Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила, что завершила серию ударов по Ливану - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 02.03.2026 (обновлено: 14:02 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/tsakhal-2077889937.html
ЦАХАЛ сообщила, что завершила серию ударов по Ливану
ЦАХАЛ сообщила, что завершила серию ударов по Ливану - РИА Новости, 02.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что завершила серию ударов по Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по Ливану в ответ на ракетные пуски с ливанской территории по еврейскому государству, сообщила в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:50:00+03:00
2026-03-02T14:02:00+03:00
ливан
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077857840_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_0c2c16d7b2cb0b230857194dccbe3eba.jpg
https://ria.ru/20260302/raketa-2077883620.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077857840_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e9ba93b3a7417b8275f057578871bd3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливан, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, хезболла
Ливан, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Хезболла
ЦАХАЛ сообщила, что завершила серию ударов по Ливану

ЦАХАЛ завершила серию ударов по Ливану в ответ на ракетные пуски

© REUTERS / Mohamed AzakirДым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по Ливану в ответ на ракетные пуски с ливанской территории по еврейскому государству, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Силы ЦАХАЛ завершили серию ударов по территории Ливана в ответ на пуск ракет с ливанской территории в направлении Государства Израиль", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в рамках этих ударов Израиль нанес точные удары по высокопоставленным членам шиитского движения "Хезболлах" в районе ливанской столицы.
Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Армия Израиля зафиксировала еще одну ракету со стороны Ирана
Вчера, 13:38
 
ЛиванИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала