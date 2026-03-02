https://ria.ru/20260302/tsakhal-2077889937.html
ЦАХАЛ сообщила, что завершила серию ударов по Ливану
ЦАХАЛ сообщила, что завершила серию ударов по Ливану - РИА Новости, 02.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что завершила серию ударов по Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по Ливану в ответ на ракетные пуски с ливанской территории по еврейскому государству, сообщила в... РИА Новости, 02.03.2026
ливан
израиль
ЦАХАЛ сообщила, что завершила серию ударов по Ливану
ЦАХАЛ завершила серию ударов по Ливану в ответ на ракетные пуски