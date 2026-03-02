Рейтинг@Mail.ru
На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 02.03.2026 (обновлено: 02:45 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/trevoga-2077761080.html
На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги
На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 02.03.2026
На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов на севере Израиля после пуска снарядов из Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:16:00+03:00
2026-03-02T02:45:00+03:00
в мире
израиль
ливан
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077502040_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_b4c26a7e60477be3605a278fae8f7fe3.jpg
https://ria.ru/20260302/mery-2077759646.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077502040_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5cf5c9e03300a42e82f457eee939a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля после пуска снарядов из Ливана

© REUTERS / Amir CohenИзраильская система ПВО перехватывает снаряд в небе
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов на севере Израиля после пуска снарядов из Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в ряде районов на севере Израиля после пуска снарядов из Ливана", - сообщила армия в Telegram-канале.
Позже в ЦАХАЛ сообщили, что израильские ВВС перехватили один снаряд, еще несколько упали в открытой местности. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Вид на Амман, Иордания - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иордания предупредила Иран о готовности принять все меры для защиты
01:53
 
В миреИзраильЛиванСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала