На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги
На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 02.03.2026
На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов на севере Израиля после пуска снарядов из Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:16:00+03:00
2026-03-02T02:16:00+03:00
2026-03-02T02:45:00+03:00
в мире
израиль
ливан
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ливан
сша
