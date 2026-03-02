Терапевт Трампа объяснил красное пятно на его шее

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Терапевт президента США Дональда Трампа Шон Барбабелла объяснил красное пятно на шее американского лидера тем, что тот использует прописанный ему крем для кожи, вызывающий такую реакцию.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что Трамп в понедельник появился на мероприятии в Белом доме с крупным красным раздражением на правой стороне шеи.
"Президент Трамп наносит на правую сторону шеи обычный крем, который является профилактическим средством для ухода за кожей, назначенным врачом Белого дома. Президент использует это средство в течение одной недели, и ожидается, что покраснение продержится еще несколько недель", - говорится в заявлении Барбабеллы, распространенном телеканалом News Nation.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
Трамп появился на публике с мешками под глазами
Вчера, 20:45