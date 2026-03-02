Рейтинг@Mail.ru
Постпред России при ООН пожал руку Меланье Трамп - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 02.03.2026 (обновлено: 23:33 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/tramp-2078041435.html
Постпред России при ООН пожал руку Меланье Трамп
Постпред России при ООН пожал руку Меланье Трамп - РИА Новости, 02.03.2026
Постпред России при ООН пожал руку Меланье Трамп
Российский постпред в ООН Василий Небензя пожал руку первой леди США Меланье Трамп, которая будет председательствовать на заседании СБ, и принял участие в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:57:00+03:00
2026-03-02T23:33:00+03:00
в мире
сша
оон
россия
василий небензя
меланья трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039966064_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_75487c606074aed39de3ef44fd792e41.jpg
https://ria.ru/20260213/melanja-2074314801.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039966064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_767846756beb0cc13c60e17eabae93fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, россия, василий небензя, меланья трамп
В мире, США, ООН, Россия, Василий Небензя, Меланья Трамп
Постпред России при ООН пожал руку Меланье Трамп

Небензя пожал руку первой леди США Меланье Трамп

© AP Photo / Alex BrandonМеланья Трамп
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Меланья Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 2 мар – РИА Новости. Российский постпред в ООН Василий Небензя пожал руку первой леди США Меланье Трамп, которая будет председательствовать на заседании СБ, и принял участие в фотосессии с ней вместе с другими членами Совета Безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник первая леди США прибыла в штаб-квартиру ООН, чтобы возглавить заседание Совета Безопасности. Это событие станет первым случаем в истории, когда супруга главы американской администрации или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совета.
Меланья Трамп не ответила на вопросы журналистов, которые в частности, интересовались, когда США заплатят взносы и как ей в штаб-квартире ООН.
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Меланья Трамп делает богоугодное дело, заявил Дмитриев
13 февраля, 23:59
 
В миреСШАООНРоссияВасилий НебензяМеланья Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала