https://ria.ru/20260302/tramp-2078041435.html
Постпред России при ООН пожал руку Меланье Трамп
Постпред России при ООН пожал руку Меланье Трамп - РИА Новости, 02.03.2026
Постпред России при ООН пожал руку Меланье Трамп
Российский постпред в ООН Василий Небензя пожал руку первой леди США Меланье Трамп, которая будет председательствовать на заседании СБ, и принял участие в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:57:00+03:00
2026-03-02T22:57:00+03:00
2026-03-02T23:33:00+03:00
в мире
сша
оон
россия
василий небензя
меланья трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039966064_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_75487c606074aed39de3ef44fd792e41.jpg
https://ria.ru/20260213/melanja-2074314801.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039966064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_767846756beb0cc13c60e17eabae93fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, россия, василий небензя, меланья трамп
В мире, США, ООН, Россия, Василий Небензя, Меланья Трамп
Постпред России при ООН пожал руку Меланье Трамп
Небензя пожал руку первой леди США Меланье Трамп