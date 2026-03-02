Рейтинг@Mail.ru
Трамп появился на мероприятии в Белом доме с крупным раздражением на шее - РИА Новости, 02.03.2026
22:00 02.03.2026
Трамп появился на мероприятии в Белом доме с крупным раздражением на шее
Трамп появился на мероприятии в Белом доме с крупным раздражением на шее - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп появился на мероприятии в Белом доме с крупным раздражением на шее
Президент США Дональд Трамп в понедельник появился на мероприятии в Белом доме с красным раздражением на шее, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026
Трамп появился на мероприятии в Белом доме с крупным раздражением на шее

РИА Новости: Трамп появился на мероприятии в Белом доме с раздражением на шее

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник появился на мероприятии в Белом доме с красным раздражением на шее, передает корреспондент РИА Новости.
Крупное красное пятно было заметно на правой стороне шеи американского лидера, в то время как камеры большинства СМИ, как и официальные оператор Белого дома, стояли с противоположной стороны.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп отказался отвечать на вопросы об Иране после церемонии в Белом доме
Вчера, 21:13
В ходе церемонии вручения медалей Почета Трамп также появился с мешками под глазами.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
Белый дом объяснял синяк и пластырь на правом запястье частыми рукопожатиями Трампа, чей рабочий кабинет якобы напоминает проходную вокзала по количеству посетителей. Президент США ежедневно принимает аспирин, что частично может являться причиной отечности, утверждал Белый дом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
