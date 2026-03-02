https://ria.ru/20260302/tramp-2078034246.html
Трамп появился на мероприятии в Белом доме с крупным раздражением на шее
Трамп появился на мероприятии в Белом доме с крупным раздражением на шее - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп появился на мероприятии в Белом доме с крупным раздражением на шее
Президент США Дональд Трамп в понедельник появился на мероприятии в Белом доме с красным раздражением на шее, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:00:00+03:00
2026-03-02T22:00:00+03:00
2026-03-02T22:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078011486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28213ffd59ed77dc1e4a529463bb76e0.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2078024907.html
https://ria.ru/20260302/tramp-2078010014.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078011486_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bc5f478a39eec80021189c104bfa484f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп появился на мероприятии в Белом доме с крупным раздражением на шее
РИА Новости: Трамп появился на мероприятии в Белом доме с раздражением на шее
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник появился на мероприятии в Белом доме с красным раздражением на шее, передает корреспондент РИА Новости.
Крупное красное пятно было заметно на правой стороне шеи американского лидера, в то время как камеры большинства СМИ, как и официальные оператор Белого дома, стояли с противоположной стороны.
В ходе церемонии вручения медалей Почета Трамп также появился с мешками под глазами.
Трампу
периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США
.
Белый дом объяснял синяк и пластырь на правом запястье частыми рукопожатиями Трампа, чей рабочий кабинет якобы напоминает проходную вокзала по количеству посетителей. Президент США ежедневно принимает аспирин, что частично может являться причиной отечности, утверждал Белый дом.