Трамп появился на мероприятии в Белом доме с крупным раздражением на шее

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник появился на мероприятии в Белом доме с красным раздражением на шее, передает корреспондент РИА Новости.

Крупное красное пятно было заметно на правой стороне шеи американского лидера, в то время как камеры большинства СМИ, как и официальные оператор Белого дома, стояли с противоположной стороны.

В ходе церемонии вручения медалей Почета Трамп также появился с мешками под глазами.

Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США