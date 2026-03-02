https://ria.ru/20260302/tramp-2078024907.html
Трамп отказался отвечать на вопросы об Иране после церемонии в Белом доме
Трамп отказался отвечать на вопросы об Иране после церемонии в Белом доме - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп отказался отвечать на вопросы об Иране после церемонии в Белом доме
Президент США Дональд Трамп после церемонии в Белом доме отказался отвечать на вопросы журналистов, в том числе об операции в Иране, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:13:00+03:00
2026-03-02T21:13:00+03:00
2026-03-02T21:13:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_28b4434a1f21df22c392ee7a4bdd480d.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2078017700.html
https://ria.ru/20260302/tramp-2078010014.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_2cc47b1331ac2873af83f1d993d8855e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп отказался отвечать на вопросы об Иране после церемонии в Белом доме
РИА Новости: Трамп отказался отвечать на вопросы об Иране