Трамп отказался отвечать на вопросы об Иране после церемонии в Белом доме - РИА Новости, 02.03.2026
21:13 02.03.2026
Трамп отказался отвечать на вопросы об Иране после церемонии в Белом доме
Президент США Дональд Трамп после церемонии в Белом доме отказался отвечать на вопросы журналистов, в том числе об операции в Иране, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.03.2026
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после церемонии в Белом доме отказался отвечать на вопросы журналистов, в том числе об операции в Иране, передает корреспондент РИА Новости.
После церемонии вручения медалей почета, которая длилась около получаса, Трамп прошел мимо журналистов, кричавших ему вопросы, и вышел из зала.
"Отправите ли вы войска в Иран?" - спросил один из репортеров.
Глава государства не отреагировал на вопрос.
Вместе с тем в начале мероприятия Трамп упомянул операцию "Эпическая ярость", допустив, что она может продолжаться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. Он также заявил, что американские вооруженные силы уже потопили десять военных кораблей Ирана, и раскритиковал несмелых союзников за отсутствие публичной поддержки.
Это было первое официальное появление президента США на публике после начала ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. После этого Трамп подпишет документы и проведет встречи по политическим вопросам.
