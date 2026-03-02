Рейтинг@Mail.ru
Трамп появился на публике с мешками под глазами - РИА Новости, 02.03.2026
20:45 02.03.2026
Трамп появился на публике с мешками под глазами
Президент США Дональд Трамп с мешками под глазами в понедельник появился перед публикой впервые с момента начала военной операции Штатов против Ирана
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране
Президент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с мешками под глазами в понедельник появился перед публикой впервые с момента начала военной операции Штатов против Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Белом доме Трамп проводит церемонию вручения медалей почета, в начале которой американский лидер поделился последней информацией о текущей операции против Ирана "Эпическая ярость".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп обвинил союзников в отсутствии поддержки США в иранском вопросе
Вчера, 20:28
Американский лидер предстал перед публикой с заметными темными мешками под глазами.
Трамп вернулся в Белый дом лишь в воскресенье вечером по местному времени после того, как провел все выходные во Флориде, откуда следил за атакой США, начавшейся в ночь на субботу (09.15 мск).
В воскресенье Трамп не выходил в телеэфиры, но записал второе видеообращение на фоне ударов по Ирану и дал интервью нескольким изданиям через Truth Social. Короткая встреча с журналистами состоялась уже по его возвращении в Белый дом.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
