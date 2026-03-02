https://ria.ru/20260302/tramp-2078020512.html
Трамп появился на публике с мешками под глазами
Трамп появился на публике с мешками под глазами - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп появился на публике с мешками под глазами
Президент США Дональд Трамп с мешками под глазами в понедельник появился перед публикой впервые с момента начала военной операции Штатов против Ирана, передает... РИА Новости, 02.03.2026
Трамп появился на публике с мешками под глазами
