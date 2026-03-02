Трамп обвинил союзников в отсутствии поддержки США в иранском вопросе

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался на несмелых союзников за отсутствие публичной поддержки целей Штатов по недопущению разработки ядерного оружия Ираном, который неоднократно заявлял об отсутствии таких намерений.
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57
Трамп в понедельник впервые появился на публике после начала операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер дал несколько интервью и выпустил два видеозаявления. Мероприятие в честь павших военных Трамп начал с пятиминутного заявления о ходе боевых действий, а затем рассказал о строительстве своего бального зала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.