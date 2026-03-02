Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил союзников в отсутствии поддержки США в иранском вопросе - РИА Новости, 02.03.2026
20:28 02.03.2026
Трамп обвинил союзников в отсутствии поддержки США в иранском вопросе
Трамп обвинил союзников в отсутствии поддержки США в иранском вопросе - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп обвинил союзников в отсутствии поддержки США в иранском вопросе
Президент США Дональд Трамп пожаловался на несмелых союзников за отсутствие публичной поддержки целей Штатов по недопущению разработки ядерного оружия Ираном,... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
али хаменеи
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
владимир путин
в мире, сша, иран, израиль, али хаменеи, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, владимир путин
В мире, США, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Путин
Трамп обвинил союзников в отсутствии поддержки США в иранском вопросе

Трамп: союзники не поддержали США в иранском ядерном вопросе

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался на несмелых союзников за отсутствие публичной поддержки целей Штатов по недопущению разработки ядерного оружия Ираном, который неоднократно заявлял об отсутствии таких намерений.
"Остановить разработку этого крайне запрещенного США ядерного оружия - мы были единственными, кто жаловался. Мы были единственными, кто хотел остановить это, но все нас поддерживали. У них просто не было смелости озвучить это", - сказал Трамп в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57
Трамп в понедельник впервые появился на публике после начала операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер дал несколько интервью и выпустил два видеозаявления. Мероприятие в честь павших военных Трамп начал с пятиминутного заявления о ходе боевых действий, а затем рассказал о строительстве своего бального зала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране перед началом церемонии вручения медалей почета - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп начал первое мероприятие перед прессой после операции против Ирана
Вчера, 19:54
 
В миреСШАИранИзраильАли ХаменеиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаВладимир Путин
 
 
