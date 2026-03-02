Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил продление операции против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
19:57 02.03.2026 (обновлено: 23:47 02.03.2026)
Трамп допустил продление операции против Ирана
Трамп допустил продление операции против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп допустил продление операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться дольше первоначальных оценок. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:57:00+03:00
2026-03-02T23:47:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
сша
дональд трамп
иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, израиль, сша, дональд трамп
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Израиль, США, Дональд Трамп
Трамп допустил продление операции против Ирана

Трамп: военная операция против Ирана может продлиться дольше 4-5 недель

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться дольше первоначальных оценок.
«
"Сначала мы думали, что это займет четыре-пять недель, но у нас есть возможности для гораздо более длительного периода. Мы это сделаем", — сказал он на церемонии вручения медалей.
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
Вчера, 18:10
Трамп также пообещал, что операция не наскучит ему "через неделю-другую", отметив, что "ничего в этом скучного нет".
Ранее в понедельник президент США анонсировал большую волну ударов по Ирану в ближайшее время. По его словам, Штаты "еще не начинали сильно бить".

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
Вчера, 18:05
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США потопили десять иранских кораблей, утверждает Трамп
Вчера, 19:55
 
ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреИзраильСШАДональд Трамп
 
 
