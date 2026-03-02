https://ria.ru/20260302/tramp-2078009680.html
США потопили десять иранских кораблей, утверждает Трамп
США потопили десять иранских кораблей, утверждает Трамп - РИА Новости, 02.03.2026
США потопили десять иранских кораблей, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы уже потопили десять военных кораблей Ирана. РИА Новости, 02.03.2026
сша
иран
Новости
