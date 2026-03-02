Трамп начал первое мероприятие перед прессой после операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник начал первое мероприятие перед перед прессой после начала совместной операции США и Израиля против Ирана, он проведет церемонию вручения медалей почета.
После этого Трамп подпишет нераскрытые указы и проведет встречи по политическим вопросам. На церемонию вручения будут допущены аккредитованные журналисты, а дальнейшие мероприятия пройдут за закрытыми дверями.
Президент провел все выходные во Флориде, откуда следил за атакой США, начавшейся в ночь на субботу (9.15 мск). В воскресенье Трамп не выходил в телеэфиры, но записал второе видеообращение на фоне ударов по Ирану и дал интервью нескольким изданиям через Truth Social. Короткая встреча с журналистами состоялась уже по возвращении в Белый дом.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.