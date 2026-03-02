Первое появление Трампа на публике после ударов по Ирану задерживается

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задерживается на полчаса на своем первом публичном мероприятии после начала военной операции Штатов и Израиля против Ирана.
В 11 утра местного времени (19.00 мск), согласно расписанию американского лидера, у него должно было начаться торжественное вручение наград военным. К 19.30 мск в зале Белого дома, где пройдет мероприятие, нет даже министров кабинета Трампа. Играет джаз.
Подобный формат мероприятий, как правило, не предусматривает общение с прессой, журналисты стоят у входа в зал, места в нем занимают только гости.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.