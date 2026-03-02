Рейтинг@Mail.ru
Первое появление Трампа на публике после ударов по Ирану задерживается
19:42 02.03.2026
Первое появление Трампа на публике после ударов по Ирану задерживается
Первое появление Трампа на публике после ударов по Ирану задерживается
Президент США Дональд Трамп задерживается на полчаса на своем первом публичном мероприятии после начала военной операции Штатов и Израиля против Ирана. РИА Новости, 02.03.2026
2026
Первое появление Трампа на публике после ударов по Ирану задерживается

Первое появление Трампа после операции против Ирана задерживается на полчаса

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задерживается на полчаса на своем первом публичном мероприятии после начала военной операции Штатов и Израиля против Ирана.
В 11 утра местного времени (19.00 мск), согласно расписанию американского лидера, у него должно было начаться торжественное вручение наград военным. К 19.30 мск в зале Белого дома, где пройдет мероприятие, нет даже министров кабинета Трампа. Играет джаз.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп заявил о "большом разочаровании" в Стармере из-за Ирана
Вчера, 19:16
Как сообщали американские СМИ, президент США в ходе церемонии вручения медалей почета может выступить с заявлением об операции против Ирана.
Подобный формат мероприятий, как правило, не предусматривает общение с прессой, журналисты стоят у входа в зал, места в нем занимают только гости.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп заявил, что у него есть план в отношении Ирана
Вчера, 19:20
 
