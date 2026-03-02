Первое появление Трампа на публике после ударов по Ирану задерживается

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задерживается на полчаса на своем первом публичном мероприятии после начала военной операции Штатов и Израиля против Ирана.

Подобный формат мероприятий, как правило, не предусматривает общение с прессой, журналисты стоят у входа в зал, места в нем занимают только гости.