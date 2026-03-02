Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что у него есть план в отношении Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
19:20 02.03.2026
Трамп заявил, что у него есть план в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что у него есть план в отношении Ирана, указав на пример Венесуэлы. РИА Новости, 02.03.2026
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что у него есть план в отношении Ирана, указав на пример Венесуэлы.
"Он сказал: "Существует план". Он указал на Венесуэлу в качестве образца", - сообщил ведущий телеканала по итогам разговора с главой Белого дома.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
