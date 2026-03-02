Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о "большом разочаровании" в Стармере из-за Ирана
19:16 02.03.2026 (обновлено: 20:55 02.03.2026)
Трамп заявил о "большом разочаровании" в Стармере из-за Ирана
Трамп заявил о "большом разочаровании" в Стармере из-за Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп заявил о "большом разочаровании" в Стармере из-за Ирана
США разочарованы запретом премьер-министра Британии Кира Стармера на использование авиабазы на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану, заявил президент США... РИА Новости, 02.03.2026
Трамп заявил о "большом разочаровании" в Стармере из-за Ирана

Трамп разочарован в Стармере из-за отказа предоставить базы для ударов по Ирану

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. США разочарованы запретом премьер-министра Британии Кира Стармера на использование авиабазы на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану, заявил президент США Дональд Трамп в интервью The Telegraph.
"Мы были очень разочарованы в Кире Стармере", — заявил глава Белого дома.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: Стармер опозорился во время обращения по Ирану
Вчера, 02:38
Трамп отметил, что подобные ситуации между странами ранее не возникали, и пояснил, что Стармера, вероятно, тревожили правовые аспекты, связанные с предоставлением доступа к базе.
Отмечается, что в воскресенье Стармер все же изменил свою позицию и разрешил США использовать базу для конкретных и ограниченных целей. По мнению американского лидера, Лондон слишком долго принимал это решение.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с Исламской Республикой Иран переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить флот и оборонную промышленность Ирана, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
На Западе забили тревогу из-за угрозы для Трампа после ударов по Ирану
Вчера, 17:54
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
