Трамп заявил о "большом разочаровании" в Стармере из-за Ирана

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. США разочарованы запретом премьер-министра Британии Кира Стармера на использование авиабазы на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану, заявил президент США Дональд Трамп в интервью The Telegraph.
"Мы были очень разочарованы в Кире Стармере", — заявил глава Белого дома.
Трамп отметил, что подобные ситуации между странами ранее не возникали, и пояснил, что Стармера, вероятно, тревожили правовые аспекты, связанные с предоставлением доступа к базе.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с Исламской Республикой Иран переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить флот и оборонную промышленность Ирана, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
