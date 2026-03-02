https://ria.ru/20260302/tramp-2077999298.html
США не знают, кто сейчас руководит Ираном, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет информации о том, кто возглавляет Иран после убийства верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:15:00+03:00
2026-03-02T19:15:00+03:00
2026-03-02T19:23:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
дональд трамп
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, дональд трамп, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
США не знают, кто сейчас руководит Ираном, заявил Трамп
Трамп: в США сейчас не знают, кто сейчас лидер Ирана