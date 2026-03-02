Рейтинг@Mail.ru
19:15 02.03.2026 (обновлено: 19:23 02.03.2026)
США не знают, кто сейчас руководит Ираном, заявил Трамп
США не знают, кто сейчас руководит Ираном, заявил Трамп
США не знают, кто сейчас руководит Ираном, заявил Трамп

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет информации о том, кто возглавляет Иран после убийства верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате удара американских вооруженных сил.
"Мы не знаем, кто сейчас возглавляет страну", - сказал Трамп, чьи слова приводит телеканал CNN.
Трамп признался, что его не волнует мнение американцев об операции в Иране
Вчера, 19:00
Ранее Трамп заявил, что в результате удара по Ирану были убиты 49 иранских лидеров, включая Хаменеи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
При операции против Ирана войска на земле не понадобятся, заявил Трамп
Вчера, 18:39
 
