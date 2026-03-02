Трамп признался, что его не волнует мнение американцев об операции в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнуют опросы общественного мнения в США об операции против Ирана.

"Я не думаю, что опросы низкие. Послушайте, низкие они или нет, я считаю, что они, вероятно, в порядке. Но дело не в опросах. Нельзя позволить Ирану, стране, которой управляют сумасшедшие люди, обладать ядерным оружием", - продолжил он.