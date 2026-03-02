Рейтинг@Mail.ru
Трамп признался, что его не волнует мнение американцев об операции в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/tramp-2077995763.html
Трамп признался, что его не волнует мнение американцев об операции в Иране
Трамп признался, что его не волнует мнение американцев об операции в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп признался, что его не волнует мнение американцев об операции в Иране
Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнуют опросы общественного мнения в США об операции против Ирана. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:00:00+03:00
2026-03-02T19:00:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260302/khegset-2077993294.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
сша
тегеран (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Трамп признался, что его не волнует мнение американцев об операции в Иране

Трамп признался, что его не волнуют опросы американцев об операции в Иране

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнуют опросы общественного мнения в США об операции против Ирана.
Согласно опросу, проведенного компанией Ipsos для агентства Рейтер, менее 30% американцев одобряют удары по Ирану.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Хегсет заявил, что США бьют по Ирану хирургически
Вчера, 18:51
"Мне все равно на опросы. Я должен делать то, что правильно... Это нужно было сделать уже давно", - сказал Трамп в интервью New York Post.
"Я не думаю, что опросы низкие. Послушайте, низкие они или нет, я считаю, что они, вероятно, в порядке. Но дело не в опросах. Нельзя позволить Ирану, стране, которой управляют сумасшедшие люди, обладать ядерным оружием", - продолжил он.
При этом президент США отметил, что "люди очень впечатлены происходящим".
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала