Трамп признался, что его не волнует мнение американцев об операции в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнуют опросы общественного мнения в США об операции против Ирана.
Согласно опросу, проведенного компанией Ipsos для агентства Рейтер, менее 30% американцев одобряют удары по Ирану.
"Мне все равно на опросы. Я должен делать то, что правильно... Это нужно было сделать уже давно", - сказал Трамп в интервью New York Post.
"Я не думаю, что опросы низкие. Послушайте, низкие они или нет, я считаю, что они, вероятно, в порядке. Но дело не в опросах. Нельзя позволить Ирану, стране, которой управляют сумасшедшие люди, обладать ядерным оружием", - продолжил он.
При этом президент США отметил, что "люди очень впечатлены происходящим".
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00