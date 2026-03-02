При операции против Ирана войска на земле не понадобятся, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал полностью отвергать возможность наземной операции против Ирана, заявив, что "вероятно, войска на земле не понадобятся".
"Я не испытываю страха перед отправкой войск на землю (против Ирана – ред.) — как говорят все президенты: "Никаких войск на земле не будет". Я так не говорю… Я говорю: "вероятно, они (войска – ред.) не понадобятся" или "если в этом будет необходимость", - передает слова американского лидера газета New York Post.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.