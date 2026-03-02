Трамп анонсировал большую волну ударов по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CNN анонсировал большую волну ударов по Ирану в ближайшее время.
«
"Мы даже еще не начали сильно бить по ним, большой волны еще не было. Большая скоро последует", — сказал он.
Ранее в понедельник Пентагон сообщил, что операция против Тегерана не будет быстрой. Как сообщил глава ведомства Пит Хегсет, условия ее окончания определяет лишь президент Дональд Трамп. Министр войны допустил, что боевые действия продлятся более шести недель.
Хегсет добавил, что агрессия не направлена на смену власти в Иране. Он утверждает, что Тегеран работал над созданием мощных ракет и дронов для защиты амбиций в ядерной сфере.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.