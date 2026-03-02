Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, когда Трамп отдал приказ о начале операции против Ирана
18:02 02.03.2026
В США рассказали, когда Трамп отдал приказ о начале операции против Ирана
В США рассказали, когда Трамп отдал приказ о начале операции против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
В США рассказали, когда Трамп отдал приказ о начале операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп отдал свой финальный приказ о военной операции против Ирана в 23.38 мск в пятницу, 27 февраля (15.38 по восточному времени США),... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:02:00+03:00
2026-03-02T18:02:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
пит хегсет
дональд трамп
али хаменеи
министерство обороны сша
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, пит хегсет, дональд трамп, али хаменеи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США рассказали, когда Трамп отдал приказ о начале операции против Ирана

Кейн: Трамп отдал приказ о начале операции против Ирана 27 февраля

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал свой финальный приказ о военной операции против Ирана в 23.38 мск в пятницу, 27 февраля (15.38 по восточному времени США), заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.
"В 3.38 дня (23.38 мск - ред.) в пятницу, 27 февраля, центральное командование США через министра войны (Пита Хегсета - ред.) получило окончательный приказ от президента Трампа. Президент распорядился, и я цитирую: "Операция "Эпическая ярость" одобрена, отмен не будет. Удачи", - сказал Кейн во время пресс-брифинга в Пентагоне.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
28 февраля, 14:05
Как установило РИА Новости на основании анализа данных пресс-пула Белого дома, 27 февраля Трамп отдавал приказ об операции против Ирана, находясь в воздухе на борту своего самолёта, направляясь в Корпус Кристи, штат Техас, для участия в публичном мероприятии.
Борт №1 президента США приземлился в международном аэропорту Корпус Кристи в 15.50 по восточному времени (23.50 мск). То есть, когда Трамп выходил из самолёта в Техасе, Пентагон уже имел на руках приказ о начале операции против Ирана на следующий день.
В то же самое время, примерно через час после отдачи приказа, выступая перед сторонниками в Корпус Кристи, Трамп сказал, что ему только предстоит принять "большое и непростое" решение по Ирану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Пентагоне объяснили насколько далеко готовы пойти в операции против Ирана
Вчера, 17:48
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАИзраильПит ХегсетДональд ТрампАли ХаменеиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
