В США рассказали, когда Трамп отдал приказ о начале операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал свой финальный приказ о военной операции против Ирана в 23.38 мск в пятницу, 27 февраля (15.38 по восточному времени США), заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.
"В 3.38 дня (23.38 мск - ред.) в пятницу, 27 февраля, центральное командование США через министра войны (Пита Хегсета - ред.) получило окончательный приказ от президента Трампа. Президент распорядился, и я цитирую: "Операция "Эпическая ярость" одобрена, отмен не будет. Удачи", - сказал Кейн во время пресс-брифинга в Пентагоне.
Борт №1 президента США приземлился в международном аэропорту Корпус Кристи в 15.50 по восточному времени (23.50 мск). То есть, когда Трамп выходил из самолёта в Техасе, Пентагон уже имел на руках приказ о начале операции против Ирана на следующий день.
В то же самое время, примерно через час после отдачи приказа, выступая перед сторонниками в Корпус Кристи, Трамп сказал, что ему только предстоит принять "большое и непростое" решение по Ирану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.