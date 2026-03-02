В США рассказали, когда Трамп отдал приказ о начале операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал свой финальный приказ о военной операции против Ирана в 23.38 мск в пятницу, 27 февраля (15.38 по восточному времени США), заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

"В 3.38 дня (23.38 мск - ред.) в пятницу, 27 февраля, центральное командование США через министра войны ( Пита Хегсета - ред.) получило окончательный приказ от президента Трампа . Президент распорядился, и я цитирую: "Операция "Эпическая ярость" одобрена, отмен не будет. Удачи", - сказал Кейн во время пресс-брифинга в Пентагоне

Как установило РИА Новости на основании анализа данных пресс-пула Белого дома, 27 февраля Трамп отдавал приказ об операции против Ирана , находясь в воздухе на борту своего самолёта, направляясь в Корпус Кристи, штат Техас , для участия в публичном мероприятии.

Борт №1 президента США приземлился в международном аэропорту Корпус Кристи в 15.50 по восточному времени (23.50 мск). То есть, когда Трамп выходил из самолёта в Техасе, Пентагон уже имел на руках приказ о начале операции против Ирана на следующий день.

В то же самое время, примерно через час после отдачи приказа, выступая перед сторонниками в Корпус Кристи, Трамп сказал, что ему только предстоит принять "большое и непростое" решение по Ирану.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . В стране объявлен 40-дневный траур.