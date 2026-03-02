На Западе забили тревогу из-за угрозы для Трампа после ударов по Ирану

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Военная операция против Ирана может повлиять на результаты промежуточных выборов в конгресс США, пишет Reuters.
"Некоторые чиновники Белого дома опасаются, что этот внешнеполитический риск может подорвать шансы республиканцев на сохранение контроля в конгрессе в то время, когда избиратели, опасающиеся войны, больше обеспокоены стоимостью жизни, чем конфликтами за рубежом", — говорится в публикации.
Как сообщил изданию источник, президент США Дональд Трамп продолжил удары по Ирану, несмотря на то что высокопоставленные чиновники говорили ему, что эскалацию конфликта будет трудно сдержать. Они также предупреждали, что обострение обстановки может увеличить политические риски для республиканцев на промежуточных выборах в ноябре.
По данным агентства, высокопоставленные советники Трампа уведомляли его, что американская разведка не предоставила четких гарантий того, что эскалации после начала атаки можно будет избежать.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
