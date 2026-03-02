Трамп не начинал переговоры с временным правительством Ирана, сообщает WP

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не начинал переговоры с временным правительством Ирана, однако он планирует "в конечном итоге" это сделать, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Белого дома.
"Высокопоставленный чиновник из Белого дома... подчеркнул, что президент (Трамп - ред.) пока не взял на себя обязательство немедленно начать переговоры с недавно созданным правящим советом, и сказал, что "в конечном итоге он поговорит", - говорится в сообщении.
Как добавил чиновник Washington Post, операция США "Эпическая ярость" в Иране проходит "с неизменной интенсивностью".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.