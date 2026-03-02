Рейтинг@Mail.ru
Трамп не начинал переговоры с временным правительством Ирана, сообщает WP - РИА Новости, 02.03.2026
15:16 02.03.2026 (обновлено: 15:18 02.03.2026)
Трамп не начинал переговоры с временным правительством Ирана, сообщает WP
Трамп не начинал переговоры с временным правительством Ирана, сообщает WP - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп не начинал переговоры с временным правительством Ирана, сообщает WP
Президент США Дональд Трамп не начинал переговоры с временным правительством Ирана, однако он планирует "в конечном итоге" это сделать, сообщает газета... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп не начинал переговоры с временным правительством Ирана, сообщает WP

WP: Трамп еще не говорил с временными властями Ирана, но планирует это сделать

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не начинал переговоры с временным правительством Ирана, однако он планирует "в конечном итоге" это сделать, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Белого дома.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Высокопоставленный чиновник из Белого дома... подчеркнул, что президент (Трамп - ред.) пока не взял на себя обязательство немедленно начать переговоры с недавно созданным правящим советом, и сказал, что "в конечном итоге он поговорит", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
Как добавил чиновник Washington Post, операция США "Эпическая ярость" в Иране проходит "с неизменной интенсивностью".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Зеленский сделал новое заявление об ударе США по Ирану
Вчера, 15:13
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
