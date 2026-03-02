Рейтинг@Mail.ru
Руководство Ирана хочет заключить сделку с США, заявил Трамп - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 02.03.2026 (обновлено: 14:38 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/tramp-2077902449.html
Руководство Ирана хочет заключить сделку с США, заявил Трамп
Руководство Ирана хочет заключить сделку с США, заявил Трамп - РИА Новости, 02.03.2026
Руководство Ирана хочет заключить сделку с США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающихся массированных ударов по Ирану заявил, что руководство республики стремится заключить соглашение с... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:30:00+03:00
2026-03-02T14:38:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258035_0:58:3070:1785_1920x0_80_0_0_4daf6021f6f9024a53c5439dd6cf310d.jpg
https://ria.ru/20260302/operatsiya-2077777305.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258035_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_4285a3c502eeb2fcee8161930ed3e3e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Руководство Ирана хочет заключить сделку с США, заявил Трамп

Трамп: руководство Ирана очень хочет заключить сделку с США

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающихся массированных ударов по Ирану заявил, что руководство республики стремится заключить соглашение с Вашингтоном.
"Они очень хотят заключить сделку. Я сказал им, что им следовало сделать это неделю назад", — заявил Трамп, которого цитирует британская газета Telegraph.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Мы попали": в США рассказали, что случилось во время атаки на Иран
Вчера, 06:30
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала