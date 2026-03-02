Рейтинг@Mail.ru
14:27 02.03.2026
Трамп назвал запланированные сроки операции против руководства Ирана
Трамп назвал запланированные сроки операции против руководства Ирана
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп
Трамп назвал запланированные сроки операции против руководства Ирана

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывали, что операция по уничтожению части руководства Ирана займет две или три недели, заявил президент США Дональд Трамп.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Мы всегда рассчитывали на четыре недели (для всей операции - ред)... Мы также рассчитывали, что на уничтожение части руководства уйдет от двух до трех недель. Но мы уничтожили его целиком за один день", - заявил он газете Telegraph.
Дым на месте авиаудара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об операции против Ирана
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
