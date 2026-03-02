Трамп не горел желанием начинать конфликт с Ираном, пишет NBC

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не горел желанием начинать военный конфликт с Ираном в частности из-за неуверенности в том, что эта операция в конечном итоге приведет к желаемому им результату, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из службы национальной безопасности.
"Он (Трамп - ред.)... не особенно горел желанием воевать... Он не был убежден, что планы боевых действий (в Иране - ред.) обеспечат желаемый им устойчивый результат. Никто не мог дать ему гарантий относительно последствий удара", - отмечает телеканал со ссылкой на чиновника.
Чиновник из службы национальной безопасности также указал NBC, что Трамп решил нанести удары по Ирану после переговоров, которые оставили его "раздраженным и убежденным" в невозможности дипломатически разрешить ситуацию.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.