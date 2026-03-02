Рейтинг@Mail.ru
Трамп не горел желанием начинать конфликт с Ираном, пишет NBC - РИА Новости, 02.03.2026
11:22 02.03.2026
Трамп не горел желанием начинать конфликт с Ираном, пишет NBC
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп не горел желанием начинать конфликт с Ираном, пишет NBC

NBC: Трамп не горел желанием атаковать Иран из-за неуверенности в результате

© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не горел желанием начинать военный конфликт с Ираном в частности из-за неуверенности в том, что эта операция в конечном итоге приведет к желаемому им результату, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из службы национальной безопасности.
Как сообщил чиновник, одной из причин осторожности Трампа было то, что он не считал, что советники дали ему достаточно четкое представление о послевоенном будущем Ирана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Совбезе Ирана заявили, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос
Вчера, 08:34
"Он (Трамп - ред.)... не особенно горел желанием воевать... Он не был убежден, что планы боевых действий (в Иране - ред.) обеспечат желаемый им устойчивый результат. Никто не мог дать ему гарантий относительно последствий удара", - отмечает телеканал со ссылкой на чиновника.
Чиновник из службы национальной безопасности также указал NBC, что Трамп решил нанести удары по Ирану после переговоров, которые оставили его "раздраженным и убежденным" в невозможности дипломатически разрешить ситуацию.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: соратники Трампа месяцами призывали его обезглавить режим в Иране
Вчера, 07:18
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
