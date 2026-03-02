Рейтинг@Mail.ru
10:19 02.03.2026 (обновлено: 10:23 02.03.2026)
Трамп утверждает, что Иран пытался устранить его
Трамп утверждает, что Иран пытался устранить его
Трамп утверждает, что Иран пытался устранить его

Трамп утверждает, что Иран пытался устранить его дважды

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана якобы дважды пыталось организовать его устранение, однако, по его словам, он "достал" верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи раньше, чем это случилось.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Я достал его прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым", — сказал Трамп в телефонном разговоре с журналистом телеканала ABC, комментируя ситуацию вокруг гибели Хаменеи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
