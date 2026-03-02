https://ria.ru/20260302/tramp-2077802437.html
Многие кандидаты на роль нового лидера Ирана погибли, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что большая часть возможных кандидатов на роль нового лидера Ирана погибла в результате первоначальных ударов США и Израиля. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
