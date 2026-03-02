https://ria.ru/20260302/tramp-2077785837.html
В Совбезе Ирана заявили, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос
В Совбезе Ирана заявили, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос - РИА Новости, 02.03.2026
В Совбезе Ирана заявили, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос
Президент США Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами", заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:34:00+03:00
2026-03-02T08:34:00+03:00
2026-03-02T08:34:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
али лариджани
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077780292.html
https://ria.ru/20260302/smena-2077776244.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, али лариджани, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Али Лариджани, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Совбезе Ирана заявили, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос
Лариджани: Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими «пустыми надеждами»