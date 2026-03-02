Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе Ирана заявили, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/tramp-2077785837.html
В Совбезе Ирана заявили, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос
В Совбезе Ирана заявили, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос - РИА Новости, 02.03.2026
В Совбезе Ирана заявили, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос
Президент США Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами", заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:34:00+03:00
2026-03-02T08:34:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
али лариджани
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077780292.html
https://ria.ru/20260302/smena-2077776244.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, али лариджани, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Али Лариджани, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Совбезе Ирана заявили, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос

Лариджани: Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими «пустыми надеждами»

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами", заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ранее Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: соратники Трампа месяцами призывали его обезглавить режим в Иране
07:18
"Трамп поверг регион в хаос своими "пустыми надеждами" и теперь опасается дальнейших потерь среди американских войск", - написал Лариджани в соцсети X.
Лариджани также отметил, что Трамп своими действиями превратил политический принцип "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего", жертвуя солдатами США ради устремлений Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране
06:11
 
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампАли ЛариджаниАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала