Трамп проведет первое публичное мероприятие после атаки на Иран - РИА Новости, 02.03.2026
06:04 02.03.2026
Трамп проведет первое публичное мероприятие после атаки на Иран
Трамп проведет первое публичное мероприятие после атаки на Иран
Президент США Дональд Трамп проведёт своё первое публичное мероприятие после нападения на Иран в понедельник вечером по московскому времени, следует из... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T06:04:00+03:00
2026-03-02T06:04:00+03:00
в мире
иран
сша
флорида
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
флорида
Трамп проведет первое публичное мероприятие после атаки на Иран

Трамп в понедельник примет участие в церемонии вручения почетной медали

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведёт своё первое публичное мероприятие после нападения на Иран в понедельник вечером по московскому времени, следует из распространенного Белым домом расписания.
"В 11:00 (в 19:00 по мск - ред.) президент примет участие в церемонии вручения почетной медали", - говорится в расписании.
Все остальные запланированные на этот день мероприятия пройдут в закрытом для прессы формате.
Президент провел все выходные во Флориде, откуда следил за атакой США, начавшейся в ночь на субботу (09:15 мск). В воскресенье Трамп не выходил в телеэфиры, но записал второе видеообращение на фоне ударов по Ирану и дал интервью нескольким изданиям через Truth Social. Короткая встреча с журналистами состоялась уже по возвращении в Белый дом.
04:01
 
В миреИранСШАФлоридаДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
