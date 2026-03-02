https://ria.ru/20260302/tramp-2077775684.html
Трамп проведет первое публичное мероприятие после атаки на Иран
Трамп проведет первое публичное мероприятие после атаки на Иран - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп проведет первое публичное мероприятие после атаки на Иран
Президент США Дональд Трамп проведёт своё первое публичное мероприятие после нападения на Иран в понедельник вечером по московскому времени, следует из... РИА Новости, 02.03.2026
В мире, Иран, США, Флорида, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп проведет первое публичное мероприятие после атаки на Иран
Трамп в понедельник примет участие в церемонии вручения почетной медали