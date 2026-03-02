Рейтинг@Mail.ru
"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об операции против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 02.03.2026 (обновлено: 07:33 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/tramp-2077772490.html
"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об операции против Ирана
"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об операции против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об операции против Ирана
США не смогут выдержать затяжной конфликт с Ираном, пишет американский портал The American Conservative. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:05:00+03:00
2026-03-02T07:33:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631333_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_999804a7b80d2f4488867b4452196187.jpg
https://ria.ru/20260302/udary-2077756816.html
https://ria.ru/20260302/zelenskiy-2077767370.html
https://ria.ru/20260302/kallas-2077759953.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631333_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_8b53ecf8f9e166dbed0301c2f2910702.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об операции против Ирана

AC: США не смогут выдержать затяжной конфликт с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте авиаудара в Тегеране
Дым на месте авиаудара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. США не смогут выдержать затяжной конфликт с Ираном, пишет американский портал The American Conservative.
"В затяжном конфликте американские войска будут погибать. Американские базы в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом будут атакованы. Израиль, вероятно, подвергнется бомбардировкам, поскольку большая часть ракет для ПВО THADD, поставленных США в июне прошлого года, уже израсходована. Стоит ли жизнь американских солдат возможности Израиля беспрепятственно расширять свое влияние на Ближнем Востоке? Стоит ли американским солдатам погибать за свободу иностранцев?" — задается вопросом автор.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану
01:01
При этом, продолжает издание, в случае достаточно быстрого завершения боевых действий стороны не смогут вернуться к переговорному процессу, потому что Вашингтон себя дискредитировал, показав, что может использовать дипломатию как прикрытие для эскалации.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Киеве забили тревогу из-за исчезновения Зеленского
03:49
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи
01:56
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала