Трамп отказался давать обещания по защите иранцев - РИА Новости, 02.03.2026
04:35 02.03.2026
Трамп отказался давать обещания по защите иранцев
Президент США Дональд Трамп отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, которых призывает к свержению власти в стране. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, которых призывает к свержению власти в стране.
"Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону", - сообщил он газете New York Times.
Трамп рассказал, как долго США готовы продолжать атаковать Иран
Президент США добавил, что еще слишком рано говорить о подобных обещаниях.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Трамп заявил, что у США огромный объем боеприпасов
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
