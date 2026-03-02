Трамп рассказал, как долго США готовы продолжать атаковать Иран

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Times, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости.
Дональд Трамп. Архивное фото