02.03.2026

Трамп рассказал, как долго США готовы продолжать атаковать Иран
04:33 02.03.2026
Трамп рассказал, как долго США готовы продолжать атаковать Иран
Трамп рассказал, как долго США готовы продолжать атаковать Иран
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Times, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп
Трамп рассказал, как долго США готовы продолжать атаковать Иран

Трамп заявил, что США намерены продолжать атаковать Иран в течение 4-5 недель

Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Times, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости.
"Что ж, мы планируем (продолжать атаки - ред.) четыре-пять недель. Это не составит труда", - сказал Трамп на вопрос о том, как долго США и Израиль смогут сохранять текущий уровень атак.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Трамп заявил о трех кандидатах на роль правителя Ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп
 
 
