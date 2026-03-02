Трамп заявил о трех кандидатах на роль правителя Ирана

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, его слова приводит газета The New York Times.
«
"У меня есть три очень хороших избранника", — сказал он, отказавшись озвучить имена кандидатов.
Говоря о смене власти в Иране, Трамп назвал идеальным сценарием захват Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В то же время хозяин Белого дома отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, выступающих за смену власти в стране.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
При этом президент США допустил снятие американских санкций с Ирана, если новое руководство продемонстрирует некую прагматичность.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.