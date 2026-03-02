Рейтинг@Mail.ru
Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 02.03.2026 (обновлено: 08:43 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/tramp-2077768732.html
Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи
Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи
Президент США Дональд Трамп по возвращении в Белый дом из Флориды, где провел выходные и откуда следил за операцией против Ирана, отказался отвечать на вопросы... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T04:01:00+03:00
2026-03-02T08:43:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077785281_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2db9708db62b952ac4869a7c0b1534d5.jpg
https://ria.ru/20260302/kongerss-2077766084.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи
Президент США Дональд Трамп по возвращении в Белый дом из Флориды, где провел выходные и откуда следил за операцией против Ирана, отказался отвечать на вопросы журналистов про ИРИ, но предложил посмотреть на статуи.
2026-03-02T04:01
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077785281_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_752467f3dc8702090605d49869ca8899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи

Трамп предложил журналистам посмотреть на статуи, чтобы обойти вопросы про Иран

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по возвращении в Белый дом из Флориды, где провел выходные и откуда следил за операцией против Ирана, отказался отвечать на вопросы журналистов про ИРИ, но предложил посмотреть на статуи.
Как сообщает пресс-пул Белого дома, американский лидер коротко пообщался с прессой, когда шел посмотреть на две новые огромные статуи в Розовом саду.
"Невероятные статуи, приходите и посмотрите на них", - приводит пресс-пул слова Трампа, подчеркивая, что он не ответил на выкраиваемые журналистами вопросы об Иране.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: Рубио и Хегсет доложат конгрессу об операции в Иране во вторник
03:23
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала