Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи
Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи
Президент США Дональд Трамп по возвращении в Белый дом из Флориды, где провел выходные и откуда следил за операцией против Ирана, отказался отвечать на вопросы журналистов про ИРИ, но предложил посмотреть на статуи.
Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи
