Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Иран лишился военного командования после ударов США - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 02.03.2026 (обновлено: 01:42 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/tramp-2077753378.html
Трамп заявил, что Иран лишился военного командования после ударов США
Трамп заявил, что Иран лишился военного командования после ударов США - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп заявил, что Иран лишился военного командования после ударов США
Президент США Дональд Трамп утверждает, что удары Соединенных Штатов по Ирану лишили исламскую республику всего военного командования. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:20:00+03:00
2026-03-02T01:42:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
али хаменеи
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_c9aa592de3be4681daeb7f70c8019fea.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077758636.html
https://ria.ru/20260302/otvet-2077751960.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_116:0:2717:1951_1920x0_80_0_0_47e24e0b9a68ad3df54853ae06d7fe18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, али хаменеи, владимир путин
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин
Трамп заявил, что Иран лишился военного командования после ударов США

Трамп: удары США по Ирану лишили республику всего военного командования

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что удары Соединенных Штатов по Ирану лишили исламскую республику всего военного командования.
"Все военное командование мертво", — объявил он в обращении в социальной сети Truth Social.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Вступить в войну": Пушков заявил о новой опасности после ударов по Ирану
01:26
Американский президент выступил с утверждением, что военная операция США против Ирана "проходит во всю мощь и продолжится до достижения всех целей".
Трамп вновь призвал иранских силовиков сложить оружие, пригрозив им в противном случае смертью.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану
00:07
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраильАли ХаменеиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала