Назван самый подорожавший товар в мире в феврале
Назван самый подорожавший товар в мире в феврале - РИА Новости, 02.03.2026
Назван самый подорожавший товар в мире в феврале
Самым подорожавшим товаром в мире в феврале стал неодим, ключевой для магнитов элемент, а самым подешевевшим — какао-бобы, следует из данных ICE Futures, CME... РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Самым подорожавшим товаром в мире в феврале стал неодим, ключевой для магнитов элемент, а самым подешевевшим — какао-бобы, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, цена неодима, который нужен для создания мощнейших постоянных магнитов, подскочила в мире в конце зимы на 30,5% в месячном выражении. Среди других металлов, стоимость которых заметно выросла, были индий — на 23,4% — и родий — на 10,1%.
Сильнее всего среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожало соевое масло — на 13,7%, пшеница (на 10,4%) и соя (на 8,8%).
Наиболее заметно среди энергетических товаров прибавил в цене газолин в США
— сразу 20,8%. В тройку также вошли нефть марки Brent (6,7%) и марки WTI (6,3%).
В то же время самым подешевевшим в мире товаром в конце зимы стали какао-бобы, цена на которые просела на 30,2%. Значительно потеряли в стоимости также апельсиновый сок — 20,6% — и кофе сорта арабика — 20,2%.