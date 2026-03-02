Назван самый подорожавший товар в мире в феврале

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Самым подорожавшим товаром в мире в феврале стал неодим, ключевой для магнитов элемент, а самым подешевевшим — какао-бобы, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.

Так, цена неодима, который нужен для создания мощнейших постоянных магнитов, подскочила в мире в конце зимы на 30,5% в месячном выражении. Среди других металлов, стоимость которых заметно выросла, были индий — на 23,4% — и родий — на 10,1%.

Сильнее всего среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожало соевое масло — на 13,7%, пшеница (на 10,4%) и соя (на 8,8%).

Наиболее заметно среди энергетических товаров прибавил в цене газолин в США — сразу 20,8%. В тройку также вошли нефть марки Brent (6,7%) и марки WTI (6,3%).