В "АКР"* участвуют террористы, сообщили в правоохранительных органах
Террористы и экстремисты, которые выступают против СВО, участвуют в "Антивоенном комитете России"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.03.2026
В "АКР"* участвуют террористы, сообщили в правоохранительных органах
Террористы и экстремисты участвуют в «Антивоенном комитете России»
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Террористы и экстремисты, которые выступают против СВО, участвуют в "Антивоенном комитете России"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Верховный суд России
удовлетворил иск Генпрокуратуры
о признании "Антивоенного комитета России"* террористическим и запрете его деятельности. Судом установлено, что им руководит иноагент Михаил Ходорковский**.
Как рассказал собеседник агентства, в деятельности "Антивоенного комитета России"* принимают участие террористы и экстремисты, которые выступают против СВО и призывают к уничтожению россиян.
Более того, участники "АКР"** помогают дезертирам Вооруженных сил России пересечь границу, а также активно взаимодействуют со сторонниками движений анархистской и ЛГБТ-направленности***, запрещенной террористической организацией "Легион "Свобода России"**** и отдельными подразделениями ВСУ
, добавил он.
* Запрещенная в РФ террористическая организация, признана нежелательной.
** Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*** Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.
**** Террористическая организация, запрещенная в России.