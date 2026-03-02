В "АКР"* участвуют террористы, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Террористы и экстремисты, которые выступают против СВО, участвуют в "Антивоенном комитете России"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в деятельности "Антивоенного комитета России"* принимают участие террористы и экстремисты, которые выступают против СВО и призывают к уничтожению россиян.