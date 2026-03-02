Рейтинг@Mail.ru
В "АКР"* участвуют террористы, сообщили в правоохранительных органах - РИА Новости, 02.03.2026
14:53 02.03.2026
В "АКР"* участвуют террористы, сообщили в правоохранительных органах
В "АКР"* участвуют террористы, сообщили в правоохранительных органах
В "АКР"* участвуют террористы, сообщили в правоохранительных органах

Террористы и экстремисты участвуют в «Антивоенном комитете России»

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Террористы и экстремисты, которые выступают против СВО, участвуют в "Антивоенном комитете России"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании "Антивоенного комитета России"* террористическим и запрете его деятельности. Судом установлено, что им руководит иноагент Михаил Ходорковский**.
Как рассказал собеседник агентства, в деятельности "Антивоенного комитета России"* принимают участие террористы и экстремисты, которые выступают против СВО и призывают к уничтожению россиян.
Более того, участники "АКР"** помогают дезертирам Вооруженных сил России пересечь границу, а также активно взаимодействуют со сторонниками движений анархистской и ЛГБТ-направленности***, запрещенной террористической организацией "Легион "Свобода России"**** и отдельными подразделениями ВСУ, добавил он.
* Запрещенная в РФ террористическая организация, признана нежелательной.
** Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*** Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.
**** Террористическая организация, запрещенная в России.
Мосгорсуд признал книгу Ходорковского* экстремистским материалом
6 февраля, 11:11
