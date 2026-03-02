Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали, когда ожидать понижение температуры - РИА Новости, 02.03.2026
14:59 02.03.2026
Москвичам рассказали, когда ожидать понижение температуры
Понижение температуры произойдет со вторника в Москве и Центральной России, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. РИА Новости, 02.03.2026
общество
москва
россия
людмила паршина
гидрометцентр
москва
россия
общество, москва, россия, людмила паршина, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Людмила Паршина, Гидрометцентр
Москвичам рассказали, когда ожидать понижение температуры

РИА Новости: понижение температуры в Москве произойдет во вторник

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТермометр на окне квартиры в Москве
Термометр на окне квартиры в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Термометр на окне квартиры в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Понижение температуры произойдет со вторника в Москве и Центральной России, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"Намечается похолодание в конце рабочей недели. Понижение температуры уже будет 3 марта, во вторник, небольшое: от -3 до +2 градуса в течение суток", - сказала синоптик.
Москва - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Вчера, 07:45
По ее словам, из-за действия атлантического циклона можно ждать в Москве и Центральной России небольшие умеренные осадки, а из-за слабо отрицательной температуры будет идти мокрый снег. Придет довольно крепкий северо-западный ветер – 6-11 метров в секунду. Похолодание продолжится в среду, добавила Паршина.
"Ночью -2… - 7 градусов, местами небольшой снег. В северных областях может быть даже до -12 градусов мороза, а дневная температура будет от -2 до +3. Ветер станет южным и юго-западным", - сказала синоптик.
Паршина объяснила, что довольно существенные осадки вновь пойдут уже днем 4 марта с приближением небольшого циклона с северо-запада. Это будет обычный и мокрый снег, а в четверг теплый атмосферный фронт посетит центральные районы страны, отметила эксперт.
"Поэтому небольшие осадки и вновь повышение температуры: ночью 0, -5, днем -3… +2 градуса, но всего на один день", - отметила Паршина.
С ее слов, 6 марта будет новое похолодание. Ночью температуру будет колебаться в диапазоне от минус двух до минус семи. Скорее всего, будет идти небольшой снег, добавила Паршина.
"Днем шестого марта местами небольшие осадки, а температура повысится до -4… +1 градуса", - отметила эксперт.
В субботу днем ожидается до +4.
"Весна чувствует себя неуверенно, можно сказать, в первых числах марта", - заключила синоптик.
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце
Вчера, 14:34
 
ОбществоМоскваРоссияЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
