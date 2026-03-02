https://ria.ru/20260302/temperatura-2077912175.html
Москвичам рассказали, когда ожидать понижение температуры
Понижение температуры произойдет со вторника в Москве и Центральной России, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Понижение температуры произойдет со вторника в Москве и Центральной России, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"Намечается похолодание в конце рабочей недели. Понижение температуры уже будет 3 марта, во вторник, небольшое: от -3 до +2 градуса в течение суток", - сказала синоптик.
По ее словам, из-за действия атлантического циклона можно ждать в Москве
и Центральной России небольшие умеренные осадки, а из-за слабо отрицательной температуры будет идти мокрый снег. Придет довольно крепкий северо-западный ветер – 6-11 метров в секунду. Похолодание продолжится в среду, добавила Паршина
.
"Ночью -2… - 7 градусов, местами небольшой снег. В северных областях может быть даже до -12 градусов мороза, а дневная температура будет от -2 до +3. Ветер станет южным и юго-западным", - сказала синоптик.
Паршина объяснила, что довольно существенные осадки вновь пойдут уже днем 4 марта с приближением небольшого циклона с северо-запада. Это будет обычный и мокрый снег, а в четверг теплый атмосферный фронт посетит центральные районы страны, отметила эксперт.
"Поэтому небольшие осадки и вновь повышение температуры: ночью 0, -5, днем -3… +2 градуса, но всего на один день", - отметила Паршина.
С ее слов, 6 марта будет новое похолодание. Ночью температуру будет колебаться в диапазоне от минус двух до минус семи. Скорее всего, будет идти небольшой снег, добавила Паршина.
"Днем шестого марта местами небольшие осадки, а температура повысится до -4… +1 градуса", - отметила эксперт.
В субботу днем ожидается до +4.
"Весна чувствует себя неуверенно, можно сказать, в первых числах марта", - заключила синоптик.