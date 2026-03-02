Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об опасности старых мобильных номеров - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 02.03.2026 (обновлено: 05:55 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/telefon-2077755498.html
Россиян предупредили об опасности старых мобильных номеров
Россиян предупредили об опасности старых мобильных номеров - РИА Новости, 02.03.2026
Россиян предупредили об опасности старых мобильных номеров
Смена номера мобильного телефона несет угрозу безопасности, рассказал агентству "Прайм директор управления веб-разработки университета "Синергия" Артем Аксянов. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:18:00+03:00
2026-03-02T05:55:00+03:00
общество
синергия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702699_0:187:2998:1873_1920x0_80_0_0_6de6a0fd75bfe92f6d4be0c9bd36975c.jpg
https://ria.ru/20260214/foto-2074317171.html
https://ria.ru/20260225/moshenniki-2076561557.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702699_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8292c1bd00686a3e594d959d37800f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, синергия
Общество, Синергия
Россиян предупредили об опасности старых мобильных номеров

IT-специалист Аксянов: cмена номера телефона несет угрозу безопасности

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Смена номера мобильного телефона несет угрозу безопасности, рассказал агентству "Прайм директор управления веб-разработки университета "Синергия" Артем Аксянов.
“Операторы связи работают в условиях ограниченного ресурса. Номера уходят в оборот, возвращаются, проходят так называемый "карантин" — обычно до полугода — и снова поступают новым абонентам”, — пояснил он.
Молодые люди держат в руках смартфоны - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне
14 февраля, 03:18
Однако сегодня телефонный номер — идентификатор личности. Он привязан к банковским счетам, личным кабинетам, рабочим системам, государственным сервисам. Эти связи не исчезают вместе со сменой владельца. Если ваш прежний номер ушел “на сторону”, новый хозяин получит возможность запросить восстановление пароля — как к профилю в соцсетях, так и к банку, предупредил Аксянов.
Если вам достался чужой номер, вероятны звонки от коллекторов, чужих знакомых, претензии по долгам. И во всех случаях вероятны утечки данных к злоумышленникам. Чтобы этого избежать, важно сменить номер во всех сервисах, которыми вы пользуетесь и по возможности установить двухфакторную аутентификацию, заключил он.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Россиян предупредили о новой легенде мошенников при попытке взлома телефона
25 февраля, 09:37
 
ОбществоСинергия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала