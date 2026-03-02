https://ria.ru/20260302/tegeran-2077952850.html
В Тегеране из-за обстрела США и Израиля разрушены жилые дома, пишут СМИ
В Тегеране из-за обстрела США и Израиля разрушены жилые дома, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
В Тегеране из-за обстрела США и Израиля разрушены жилые дома, пишут СМИ
Многие жилые дома в центральном Тегеране были разрушены в результате недавнего ракетного обстрела США и Израиля, также есть пострадавшие, сообщает иранский... РИА Новости, 02.03.2026
В Тегеране из-за обстрела США и Израиля разрушены жилые дома, пишут СМИ
Иранский SNN: при ракетном ударе США разрушены многие жилые дома в Тегеране