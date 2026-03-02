Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране из-за обстрела США и Израиля разрушены жилые дома, пишут СМИ
17:09 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/tegeran-2077952850.html
В Тегеране из-за обстрела США и Израиля разрушены жилые дома, пишут СМИ
Многие жилые дома в центральном Тегеране были разрушены в результате недавнего ракетного обстрела США и Израиля, также есть пострадавшие, сообщает иранский... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:09:00+03:00
2026-03-02T17:09:00+03:00
В Тегеране из-за обстрела США и Израиля разрушены жилые дома, пишут СМИ

Иранский SNN: при ракетном ударе США разрушены многие жилые дома в Тегеране

© AP Photo / Vahid SalemiПожарные работают на месте взрыва в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
Пожарные работают на месте взрыва в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
© AP Photo / Vahid Salemi
Пожарные работают на месте взрыва в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Многие жилые дома в центральном Тегеране были разрушены в результате недавнего ракетного обстрела США и Израиля, также есть пострадавшие, сообщает иранский телеканал SNN.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
США и Израиль нанесли ракетный удар по районам возле площади Фирдоуси, шоссе Хеммат в центрально части Тегерана. Неподалеку от этой площади расположено посольство России.
"В результате обстрела США... были разрушены жилые дома в квартале рядом с площадью Фирдоуси. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
