Игровое поле у школы на западе Тегерана повреждено от авиаудара
Спортивная площадка и игровое поле школы "Мучеников Интифады" на западе Тегерана повреждены от авиаудара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:16:00+03:00
2026-03-02T15:16:00+03:00
2026-03-02T15:26:00+03:00
