Игровое поле у школы на западе Тегерана повреждено от авиаудара
15:16 02.03.2026 (обновлено: 15:26 02.03.2026)
Игровое поле у школы на западе Тегерана повреждено от авиаудара
Спортивная площадка и игровое поле школы "Мучеников Интифады" на западе Тегерана повреждены от авиаудара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026
в мире, тегеран (город), иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Кадр видео из соцсетейПоврежденная в результате авиаудара детская площадка в Тегеране
Поврежденная в результате авиаудара детская площадка в Тегеране
© Кадр видео из соцсетей
Поврежденная в результате авиаудара детская площадка в Тегеране
ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Спортивная площадка и игровое поле школы "Мучеников Интифады" на западе Тегерана повреждены от авиаудара, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывной волной снесло ограждение у спортплощадки. По земле разбросаны фрагменты здания и крыши.
Поврежденное здание в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Тегеране подверглось атаке здание управления скорой помощи
Вчера, 15:05
Ранее власти Ирана перевели школы на дистанционное обучение до конца марта. Тегеран сообщал об ударах по меньшей мере по двух школам в стране: в одном случае погибли не менее 165 человек, в другом - по меньшей мере пять.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреТегеран (город)ИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
