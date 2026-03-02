Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране подверглось атаке здание управления скорой помощи
15:05 02.03.2026 (обновлено: 15:14 02.03.2026)
В Тегеране подверглось атаке здание управления скорой помощи
В Тегеране подверглось атаке здание управления скорой помощи
Здание управления скорой помощи провинции Тегеран подверглось атаке, сообщил представитель этого управления Шервин Тебризи. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:05:00+03:00
2026-03-02T15:14:00+03:00
В Тегеране подверглось атаке здание управления скорой помощи

В Иране подверглось атаке здание управления скорой помощи провинции Тегеран

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание в Тегеране
Поврежденное здание в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание в Тегеране
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Здание управления скорой помощи провинции Тегеран подверглось атаке, сообщил представитель этого управления Шервин Тебризи.
"Несколько минут назад была атака по зданию основного штаба организации скорой помощи по провинции (Тегеран - ред.)", - привело слова Тебризи агентство IRNA.
Представитель управления уточнил, что серьезные повреждения получило здание скорой медицинской помощи и дома в окрестностях, идет эвакуация, несколько сотрудников скорой помощи получили легкие ранения.
