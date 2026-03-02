Рейтинг@Mail.ru
Северо-западные районы Тегерана попали под обстрел - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/tegeran-2077911879.html
Северо-западные районы Тегерана попали под обстрел
Северо-западные районы Тегерана попали под обстрел - РИА Новости, 02.03.2026
Северо-западные районы Тегерана попали под обстрел
Северо-западные районы Тегерана попали под удар, на месте наблюдается густой столб дыма, есть поврежденные строения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:58:00+03:00
2026-03-02T14:58:00+03:00
в мире
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077908853_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fc29a4eae26ba185d6bab3b2b12682.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077905622.html
тегеран (город)
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077908853_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_bdd9c6a5aaf5a29e17976924e30816fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
Северо-западные районы Тегерана попали под обстрел

РИА Новости: северо-западные районы Тегерана попали под удар, есть повреждения

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Северо-западные районы Тегерана попали под удар, на месте наблюдается густой столб дыма, есть поврежденные строения, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрелы были в районе Джаннатабад, что привело к разрушению зданий и, по предварительным данным, закрытию шоссе Хеммат, соединяющего запад и восток иранской столицы.
Кроме того, по свидетельству корреспондента, густой дым наблюдается в районе шоссе "Ядгаре Эмам" на северо-западе Тегерана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран заявил о ракетных ударах по израильскому руководству
Вчера, 14:38
 
В миреТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала