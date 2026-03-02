https://ria.ru/20260302/tegeran-2077911879.html
Северо-западные районы Тегерана попали под обстрел
Северо-западные районы Тегерана попали под обстрел
Северо-западные районы Тегерана попали под удар, на месте наблюдается густой столб дыма, есть поврежденные строения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
Северо-западные районы Тегерана попали под обстрел
