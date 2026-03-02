Рейтинг@Mail.ru
Телеканал RT сообщил о прилете у офиса в Тегеране
14:12 02.03.2026 (обновлено: 14:19 02.03.2026)
Телеканал RT сообщил о прилете у офиса в Тегеране
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Телеканал RT сообщил о прилете у его офиса в Тегеране, все живы, идет эвакуация.
"Возле офиса RT в Тегеране только что был прилёт, передаёт корр Рания Касими. Все живы, сейчас идёт эвакуация", - говорится в сообщении в Telegram-канале RT на русском.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Район Тегерана, где находится посольство России, подвергся обстрелу
Тегеран (город)В миреСШАИранАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
