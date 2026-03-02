https://ria.ru/20260302/tegeran-2077893406.html
Израиль заявил о новых атаках по военным целям в Тегеране
ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали серию атак по военным целям в столице Ирана, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 02.03.2026
ЦАХАЛ заявила о начале серии атак по военным целям в Тегеране