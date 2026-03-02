Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил о новых атаках по военным целям в Тегеране
14:01 02.03.2026 (обновлено: 14:41 02.03.2026)
Израиль заявил о новых атаках по военным целям в Тегеране
Израиль заявил о новых атаках по военным целям в Тегеране - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль заявил о новых атаках по военным целям в Тегеране
Израиль заявил о новых атаках по военным целям в Тегеране

ЦАХАЛ заявила о начале серии атак по военным целям в Тегеране

Дым на месте взрыва в Тегеране. 2 марта 2026
Дым на месте взрыва в Тегеране. 2 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. 2 марта 2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали серию атак по военным целям в столице Ирана, сообщила пресс-служба армии.
"Израильские ВВС под руководством израильской разведки начали широкомасштабную атаку на объекты иранского террористического режима в центре Тегерана", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
