В некоторых районах Тегерана произошли новые взрывы - РИА Новости, 02.03.2026
08:24 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/tegeran-2077784531.html
В некоторых районах Тегерана произошли новые взрывы
В некоторых районах Тегерана произошли новые взрывы - РИА Новости, 02.03.2026
В некоторых районах Тегерана произошли новые взрывы
РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:24:00+03:00
2026-03-02T08:24:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В некоторых районах Тегерана произошли новые взрывы

Tasnim: В Тегеране слышны новые взрывы

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Добавлены подробности
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. В некоторых районах столицы Ирана были слышны новые взрывы, сообщило иранское агентство Tasnim.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Позже агентство ISNA сообщило, что Израиль и США утром нанесли удары по западным, восточным и южным частям Тегерана.
Кроме того, по его данным, днем ранее ударам подверглись важные военные центры, были жертвы.
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Тегеране при атаке Израиля произошло не менее пяти взрывов
28 февраля, 09:45
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
