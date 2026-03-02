https://ria.ru/20260302/tarasova-2078042654.html
Виктория Тарасова рассказала, что не сталкивалась с мошенниками в ОАЭ
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская актриса, звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова, прилетевшая на первом рейсе из Абу-Даби в Москву, рассказала, что на месте не сталкивалась ни с какими мошенническими схемами по платным услугам.
"Не знаю, у меня такого не было", - сказала Тарасова, отвечая на вопрос, сталкивалась ли с предложениями мошенников, предлагающих помощь или компенсацию за дополнительную плату.
Она рассказала, что не взаимодействовала с туроператорами, летала частным образом.
"Все было бесплатно для нас. Я не знаю. Это вот, наверное, что-то. Нас кормили, поселили в детский отель", - рассказала актриса.
При этом она добавила, что слышала о жалобах других туристов.
"Сегодня рассказывали с нашего же самолета, что такси им пришлось самим нанимать и где-то платить за еду", - сказала Тарасова.